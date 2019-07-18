На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что чиновник требовал 10 тыс. долл. взятки от представителей частного предприятия инвалидов Минобороны и ЧАЭС за согласование им границ предоставленной в аренду земли на территории Шкаровского сельсовета. На участке 0,99 га предприниматели планировали создать парк отдыха, в том числе для ветеранов.
Злоумышленник задержан "на горячем" в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.