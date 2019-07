Фирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы"

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, 4 апреля 2019 Минкультуры России и ООО "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Согласно ему, было принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России.

В соглашении говорится, что "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 млн рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 млн гривен.

Кроме того, согласно третьему пункту нового соглашения, ООО "Грин Филмс" обязано выплатить Министерству культуры России проценты "за пользование денежными средствами федерального бюджета" в размере 3 160 000 рублей.

В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют компанией в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что этот бизнес был закрыт еще в 2014 году. Журналисты нашли три связанных с Зеленским российских фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу-95".

Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал его и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей на финансирование фильма-триллера "Вниз".

В марте "Схемы" сообщали, что Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора студии "Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 400 евро, Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу-95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.

