Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации путем фиктивного развода, - журналист "1+1" Иванов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Иванов отметил: "Очень интересная ситуация с мажоритарщиком от "Слуги народа" Сигачовым, который баллотируется по 64-му округу, которого партия позиционировала как участника АТО и который оказался лжецом-конъюнктурщиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

Сначала выяснилось, что в 2014-м Сигачов представлял Коммунистическую партию в окружной избирательной комиссии. Украиноцентризм коммунистов известен всем. Затем Татьяна Николаенко выяснила, что он не является участником АТО, то есть избиратели были сознательно ним дезинформовани".

Журналист продолжил: "А сегодня оказалось, что коммунист Сигачов не просто не был в АТО, а в буквальном смысле откосил от службы путем фиктивного развода и последующего оформления статус одинокого отца. Информация и документы обнародованы в паблике местной Зе Команды .

Я очень толерантный человек и очень спокойно отношусь к так называемым новым лицам. Я не против, чтобы в парламенте заседали чьи водители, охранники, любовницы, любовники, тамады - в нашей демократической стране каждый имеет право быть властью. Кто угодно, но только не комми с паленым белым билетом. Это за гранью".

"Не знаю, на что рассчитывает руководство "СН" с такими лабильными кадрами - на какую последовательность, принципиальность, верность. Скажем, кандидат от "СН" Соколов, которого мы вместе сделали бывшим кандидатом, уже через неделю переобулся и навалил президенту полную пазуху гневных предъяв у себя в блоге. Держу пари, с этим Сигачовым будет такая же история. А сколько таких сигачовых в списках", - резюмировал Иванов.