В США завершены ходовые испытания переданного Украине патрульного катера "Славянск". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования ВМС Украины.

Во время ходовых испытаний на борту Р-191 присутствовали украинские экипажи катеров типа "Айленд", которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) города Линтикум (США).

Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. Они имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний "Айленда". Также украинские моряки убедились в эффективности нового установленного оборудования и стабильной работе главных систем.

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Патрульный катер "Славянск" в настоящее время является основной платформой для подготовки украинских военных моряков из двух экипажей, пока катер "Старобельск" (Р-190) не завершит дооборудование и не пройдет ходовые испытания.

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Отметим, что прибытие "Старобельска" и "Славянска" в Украину ожидается осенью 2019 года.