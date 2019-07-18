"Являются ли они украинцами?" - в МинВОТ посоветовали Зеленскому не спешить с раздачей паспортов этническим украинцам, живущим в РФ

Об этом Грымчак сказал в эфире Oboz.TV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне не кажется, что это такая простая проблема. Когда я слышу, что "давайте Кубань"… Просто напомню, что официально в России, по-моему, живет несколько миллионов этнических украинцев. Но являются ли они украинцами - это еще вопрос", - подчеркнул Грымчак.

По его словам, надо законодательно утвердить: когда, как и на каких основаниях гражданство Украины могут получить граждане других государств.

"Поручение, которое президент дал МИД, надо нормировать не каким-то указом или постановлением Кабмина. Это нужно делать законодательно. Но нужно оценивать риски, которые есть на сегодняшний день", - отметил представитель МинВОТ.

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Также Грымчак обратил внимание, что некоторые люди получают гражданство РФ, но сохраняют украинские паспорта.

"Хотя вроде бы, когда принимаешь гражданство (России. - Ред.), требуют отказаться от гражданства Украины - но это не точно. Думаю, большинство людей сохранит украинский паспорт, особенно учитывая безвиз", - предположил он.

Напомним, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

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После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго. Получить гражданство таким образом смогут украинцы, живущие за рубежом и люди, права и свободы которых нарушаются в их странах.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что россияне, даже если и получат второе гражданство, все равно останутся россиянами.