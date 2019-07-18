Печерский суд не стал отстранять от должности директора Государственного экспертного центра Думенко

Суд не удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) и оставил директора госпредприятия "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения" (ГЭЦ) Татьяну Думенко на должности. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Печерского суда Галина Матийчук не удовлетворила ходатайство ГБР и не отстранила Татьяну Думенко от должности директора ГЭЦ", - сообщила Супрун.

Супрун выразила убеждение, что "это дело было сфабриковано с самого начала".

"Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии", - заявила Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство экспертного центра Минздрава допустило халатность, повлекшую ущерб на сумму 1,4 млн, - СБУ

Она сообщила, что Минздрав "будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору ГЭЦ Минздрава Думенко. Ее обвиняют в служебной халатности, которая повлекла за собой ущерб государству в сумме 1,4 млн гривен.

Позиция Минздрава заключается в том, что на ГЭЦ и его руководителя давят из-за того, что она перекрыла коррупционные схемы при регистрации лекарств.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ и ГБР давят на Государственный экспертный центр МОЗ, - Супрун

С поддержкой главы ГЭЦ выступили ряд профессиональных и общественных организаций, в том числе Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация.