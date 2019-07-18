Зеленский призвал граждан принять участие в онлайн-опросе по поводу проекта "государство в смартфоне"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Фейсбуке.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - написал он.

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман