На Киевщине при получении 26 тыс. грн взятки задержан сотрудник Фастовского лесхоза, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник госпредприятия "Фастовский лесхоз" наладил механизм получения взяток за противоправную вырубку и отгрузку древесины.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной взятки в размере 26 тысяч гривен за незаконную продажу 20 кубометров леса без оформления соответствующих документов.
Открыто уголовное производство по факту совершения должностным лицом лесхоза преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.