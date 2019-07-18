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18.07.19 22:49

На Киевщине при получении 26 тыс. грн взятки задержан сотрудник Фастовского лесхоза, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения государственной древесины в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Киевщине при получении 26 тыс. грн взятки задержан сотрудник Фастовского лесхоза, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник госпредприятия "Фастовский лесхоз" наладил механизм получения взяток за противоправную вырубку и отгрузку древесины.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной взятки в размере 26 тысяч гривен за незаконную продажу 20 кубометров леса без оформления соответствующих документов.

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На Киевщине при получении 26 тыс. грн взятки задержан сотрудник Фастовского лесхоза, - СБУ 02
На Киевщине при получении 26 тыс. грн взятки задержан сотрудник Фастовского лесхоза, - СБУ 03

Открыто уголовное производство по факту совершения должностным лицом лесхоза преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

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