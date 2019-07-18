На Киевщине при получении 26 тыс. грн взятки задержан сотрудник Фастовского лесхоза, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник госпредприятия "Фастовский лесхоз" наладил механизм получения взяток за противоправную вырубку и отгрузку древесины.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередной взятки в размере 26 тысяч гривен за незаконную продажу 20 кубометров леса без оформления соответствующих документов.

Также смотрите: "Господин Сыса? Мы здесь вас ждем", - Зеленский звонил директору лесхоза с совещания на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Открыто уголовное производство по факту совершения должностным лицом лесхоза преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Смотрите также: В Запорожской области директор государственного лесхоза попался на взятке 200 тыс. грн, - ГБР. ФОТО