Суд продлил домашний арест обвиняемому по делу о штурме Майдана экс-главе УСБУ Щеголеву

Таким образом суд удовлетворил одно из ходатайств прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". Обвинение также попросило изменить Щеголева меру пресечения и вновь отправить его в СИЗО, но суд на это не согласился.

Щеголева защищает адвокат Валентин Рыбин, известный своими пророссийскими взглядами и защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. Он сообщил журналистам, что ходатайствовал о том, чтобы Щеголеву вернули паспорт на три дня для голосования на парламентских выборах, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Прокурор Александр Супрун отметил, что паспорт гражданина Украины позволяет выехать, например, в Беларусь или Россию.

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Напомним, 26 июня 2019 суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест. В результате сегодняшнего решения суда он будет находиться под домашним арестом до середины сентября.

Александра Щеголева обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции, в том числе ее силовой фазы в Доме профсоюзов. Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015.

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