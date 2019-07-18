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18.07.19 23:04

Украина предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель

Офис президента Украины предлагает администрации российского президента одновременно освободить политзаключенного Олега Сенцова, осужденного в РФ за терроризм, и главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине судят за госизмену.

Украина предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель

Как передает Цензор.НЕТ, об написала в Фейсбуке пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она отметила, что в ОП "с заинтересованностью" узнали о предложении России освободить Вышинского в знак "доброй воли".

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно ", - написала она.

Предложение Кремля освободить Вышинского была ответом на призыв Зеленского освободить украинских моряков. Президент Украины отметил, что это было бы первым шагом для возобновления диалога между Киевом и Москвой.

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