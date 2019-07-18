Россия должна нести ответственность за атаки на беспилотники ОБСЕ на Донбассе, - представитель Украины в ОБСЕ Цымбалюк

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 июля, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все вооружение (в отчете СММ ОБСЕ - ред.), расположенное в нарушение соответствующих линий отвода на оккупированных Россией территориях Украины, было зафиксировано или с помощью аэрофотосъемки, или с помощью беспилотников дальнего радиуса действия. Поскольку наземным патрулям отказано в доступе, наблюдения с воздуха остаются единственным эффективным механизмом для СММ в выявлении хотя бы части российского тяжелого вооружения на Донбассе. В этих условиях не должен вызывать удивления тот факт, что именно БПЛА дальнего радиуса действия подвергаются атакам со стороны российских вооруженных формирований", - заявил он.

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Украинский дипломат отметил, что с октября 2018 года четыре таких БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ были потеряны над оккупированными районами Донбасса.

"Отрицание Россией своей ответственности недопустимо. Это лишь поощряет к новым атакам, серьезно подрывает эффективность СММ и вызывает серьезное беспокойство по поводу безопасности СММ и ее средств", - отметил Цимбалюк.

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Он добавил, что недавно в отчете СММ ОБСЕ от 10 июля была зафиксирована российская зенитно-ракетная система именно в том районе, где в октябре 2018 года был сбит БПЛА дальнего радиуса действия после того, как он неоднократно фиксировал конвои грузовиков, которые пересекали границу с РФ .