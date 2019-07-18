"Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий", - сказал он.

Разумков отметил, что это позиция партии, но добавил, что по его мнению она коррелирует с позицией президента.

"Не думаю, что президент Владимир Зеленский на это пойдет", - уточнил он.

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