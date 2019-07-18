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18.07.19 23:30

"Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кум Путина Виктор Медведчук вряд ли займет позицию официального представителя Украины на переговорах об освобождении наших незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях граждан.

дмитрий,разумков

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий", - сказал он.

Разумков отметил, что это позиция партии, но добавил, что по его мнению она коррелирует с позицией президента.

"Не думаю, что президент Владимир Зеленский на это пойдет", - уточнил он.

Также на Цензор.НЕТ: Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"

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