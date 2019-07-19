Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.07.19 00:44

Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу.

волкер

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - написал Волкер в Twitter.

Американский дипломат добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление ареста морякам и раздача паспортов РФ - это попытка давления на Зеленского перед выборами, - Волкер

Напоминаем, 17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100