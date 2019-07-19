Приветствуем договоренность о прекращении огня всеми сторонами на Донбассе, - МИД Германии

Так в МИД Германии прокомментировали договоренность о прекращении огня на Донбассе с 21 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приветствуем договоренность относительно установления на востоке Украине постоянного прекращения огня всеми сторонами, начиная с 21 июля", - говорится в заявлении министерства.
МИД ФРГ подчеркивает, что этот шаг должен обеспечить ощутимое улучшение ситуации для местных жителей.
Вместе с тем немецкая сторона обещает, что будет продолжать настаивать на постоянном прекращении огня, которое предусматривает отвод тяжелого вооружения, а также разминирование.
"Минские соглашения остаются незаменимой основой для мирного процесса на востоке Украины", - убеждены в Берлине.
Напоминаем, 17 июля Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 г. по киевскому времени.