За укус патрульной девушку приговорили к двум годам лишения свободы, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Украины Facebook.

"13 сентября, около 23 часов, во время патрулирования на проспекте Мира, к полицейскихм обратились граждане, которые сообщили, что возле одного из заведений на земле сидит девушка, которая ведет себя неадекватно. Во время неоднократных замечаний и попыток успокоить девушку, последняя укусила патрульную за кисть левой руки", - сказано в сообщении.

За дерзкий поступок правонарушительница приговорена к 2 годам ограничения свободы.

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"Действия нападающей квалифицированы следователем по ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК", - отметили в полиции.