Евросоюз призвал РФ прекратить поставки террористам на Донбасс высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении ЕС, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы призываем Россию прекратить поставки поддерживаемым ею вооруженным формированиям на Донбассе высокотехнологичного оборудования для глушения сигнала", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе решительно осудили участившиеся атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и препятствование их работе.

"Мы обеспокоены тем, что попытки обнаружить потерянный 27 июня БПЛА дальнего радиуса действия на неподконтрольной правительству территории наткнулись на препятствия в виде "глушения" и не дали никаких результатов. 12 июля огонь стрелкового оружия был вновь открыт в направлении мини-БПЛА СММ, на этот раз возле Металлиста, в неподконтрольном правительству районе в 7 км северо-западнее Луганска", - отмечается в заявлении.

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В ЕС подчеркнули, что лица, ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотных летательных аппаратов СММ и других средств, "должны быть привлечены к ответственности - как политически, так и финансово".

Как сообщалось, миссия ОБСЕ неоднократно информировала об обнаружении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".