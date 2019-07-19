Путина не пригласят на мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, - польский вице-премьер Сасин

Об этом 18 июля заявил польский вице-премьер Яцек Сасин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По его словам, было бы "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует в отношении соседей такими же методами".



Сасин отметил, что с высокой долей уверенности можно говорить о приезде президента США Дональда Трампа. На вопрос о присутствии на мероприятиях канцлера Германии Ангелы Меркель чиновник ответил, что сохраняет оптимизм на этот счет.

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В Польше убеждены, что событие будет иметь "всемирный масштаб".



Основная программа, приуроченная к годовщине начала войны, пройдет в Варшаве, а первая церемония состоится утром 1 сентября в Гданьске, где в этот день в 1939 году польская армия приняла бой против вермахта. В 2009 году президента РФ Дмитрия Медведева приглашали в Польшу на церемонию по случаю 70-летия начала Второй мировой войны.