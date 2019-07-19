Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.07.19 09:25

Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции, - новоизбранная глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против РФ.

ес,порошенко,санкции

Об этом она заявила в интервью газете La Repubblica, сообщает Цензорн.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фон дер Ляйен подчеркнули, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени, напомнив об оккупации Крыма и попытках максимально разделить Европу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель Германии Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - подчеркнула она.

"Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", – заявила фон дер Ляйен.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100