Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции, - новоизбранная глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Об этом она заявила в интервью газете La Repubblica, сообщает Цензорн.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фон дер Ляйен подчеркнули, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени, напомнив об оккупации Крыма и попытках максимально разделить Европу.

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"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - подчеркнула она.

"Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", – заявила фон дер Ляйен.