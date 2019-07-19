Успех украинцев в становлении демократической, процветающей и безопасной страны отталкивает РФ, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая по случаю начала работы краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

"Украинцы преданы идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти этим путем. Для США это также очень важно. Мы убеждены, что успех украинцев в становлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины, как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого", - сказал Тейлор.

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При этом представитель США отметил, что позитивные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда бы то ни было.

"Украинцы хотят честных выборов", - добавил посол.