ЦИК объявил предупреждение кандидату от "Слуги народа" Тищенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт ЦИК по результатам очередного заседания 18 июля.

Как сказано в сообщении, в комиссию поступила соответствующая жалоба от доверенного лица кандидата в народные депутаты Украины в избирательном округе № 219 Натальи Якименко.

Рассмотрев обращение и приложенные к нему материалы, ЦИК удовлетворил указанную жалобу.

"Указанного кандидата обязали воздержаться от проведения агитационных мероприятий в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, а также агитационных мероприятий, которые сопровождаются угрозами или другими действиями, которые препятствуют свободному формированию и свободному выявлению воли избирателей", - отмечается в сообщении ЦИК.

Жалобу решено направить в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в ней обстоятельств и реагирования в соответствии с законодательством Украины.

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