У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервьюlb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. Сегодня у меня есть вопросы к истории, к войне, есть память, но, когда я приезжаю в Германию, то не смотрю с ненавистью на современных немцев. Я вам больше скажу, у меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Об их поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах", - заявил Шефир.

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"Я рос с ощущением… (Что "бандеровцы" - это зло?. - уточняющий вопрос) Да. (Этого ощущения. - Ред.) не осталось, потому что я читаю, смотрю что-то, узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала. Я вам больше скажу, у отца был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. Он свято верил в советские лозунги и говорил: "Мы шли с именем Сталина в бой", - добавил он.

"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? Мы повязаны родственными связями между семьями", - добавил Шефир.