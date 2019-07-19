Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, отвечая на вопрос будет ли он и остальные сотрудники Офиса президента подавать свои декларации, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Сергей Шефир подтвердил, что некоторые заграничные банки прекратили сотрудничество с "Кварталом 95", после избрания Владимира Зеленского президентом: "Не знаю, официальная это практика или нет, но банки не хотят иметь дела с PЕРами (politically exposed person - политически уязвимое лицо. - Ред.). Нам сказали: "Убирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество".

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Также он отметил, что не намерен передавать свою долю в бизнесе "Квартала 95", а также, что он и Владимир Зеленский намерены получать роялти от продуктов "Квартала 95": "В установленном законом порядке, если это возможно, будем получать. Для нас это ново, и мы не успели даже обсудить, как правильно сделать".

Вместе с тем, он отметил, что он и сотрудники Офиса президента не собираются подавать свои декларации: "Это же патронатная служба. Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура".