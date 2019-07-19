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19.07.19 12:25

Украинский воин Богдан Бигус погиб 18 июля при выполнении боевого задания в зоне ООС

Вчера, 18 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил от смертельных ранений, полученных во время боевого задания погиб Богдан Дмитриевич Бигус, 1991 года рождения, житель города Хмельницкий, старший солдат, военнослужащий 8-го полка оперативного назначения.

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Об этом сообщает местное издание ye.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Богдан Бигус погиб при выполнении боевого задания. Он вместе со своим товарищем возвращался с задания и наткнулся на растяжку. Наш земляк получил множественные осколочные ранения и сразу погиб. Его товарищ в тяжелом состоянии. У хмельничанина оставалась мать, жена и двое детей. Информация о том, когда Богдана привезут в Хмельницкий и когда состоится с ним прощание еще не известна ", - рассказал координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Владимир Шрубковский.

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О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

У него остались мать, жена и двое детей.

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