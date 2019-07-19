Пьяный мужчина ударил ножом в грудь 15-летнего парня в Киеве. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о том, что на улице Драйзера находится подросток с ножевым ранением, поступило в Деснянское управление полиции от местного жителя.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Евгений Слабый, подросток гулял со своим другом, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом состоянии и начал приставать. В результате возник конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего.

"Приятель пострадавшего вызвал скорую и полицию. После этого бросился догонять злоумышленника, которого он совместно с прохожими остановил в соседнем дворе. 41-летнего подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъяли нож, который направили на экспертизу. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил Слабый.

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Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Следственным отделом Деснянского управления полиции по согласованию с Киевской местной прокуратурой №3 фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.