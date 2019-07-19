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19.07.19 12:35

НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +".

НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", - сообщает НАБУ.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается, что расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам +" НАБУ осуществляет с марта 2017 года.

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