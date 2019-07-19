Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью еженедельнику "Зеркало недели" в ответ на вопрос о политике Виктора Медведчука как коммуникатора украинских лидеров с президентом РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу расписываться ни за предыдущего президента, ни за нынешнего. На мой взгляд, Медведчук всегда преследует лишь один интерес — свой. Насколько это продолжает устраивать того же Владимира Владимировича — не знаю. Мне кажется, что уже можно было понять, что Медведчук не очень эффективен. Есть и другой момент, касающийся данного персонажа. С той идеологической платформой, с которой он заходит в парламент, Медведчук уже не может быть коммуникатором. Он является чистым продолжением российской политики в рамках украинского публичного порядка. Медведчук не является нейтральным посредником: он представляет интерес другого государства в Украине. Следовательно, должен быть другой коммуникатор между Зеленским и Путиным", - заявила она.

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