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19.07.19 13:04

Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили считает, что Зеленскому не нужно было отказываться от проведения военного парада на День независимости.

Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Думаю, парад надо было проводить. Потому что для военных парад имеет другое значение. Большее, чем премии, которые могут быть", - отметил он.

Комментируя отказ Зеленского от проведения парада, Саакашвили предположил, что президент "просто хочет отличаться от всего, что было".

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Экс-президент Грузии также подчеркнул, что с тех пор, как покинул этот пост, парады в стране прекратились. "Я всегда проводил парады", - добавил он.

Полный текст интервью с Михеилом Саакашвили читайте здесь.

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