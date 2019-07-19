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19.07.19 13:39

Тбилисский суд освободил обвиняемую в торговле детьми украинку

Тбилисский городской суд принял решение освободить гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в Грузии в торговле несовершеннолетними. 36-летнюю женщину отпустили сегодня, 19 июля, прямо в зале суда.

Тбилисский суд освободил обвиняемую в торговле детьми украинку

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

Как сообщил журналистам ее грузинский адвокат Зураб Тодуа, его подзащитная уже покинула пенитенциарное учреждение. По его словам, Сусляк освободили из-за неспособности прокуратуры представить весомые доказательства ее вины, в связи с чем следственное ведомство заявляет о невозможности расследования дела Сусляк в Грузии и намерении передать украинской прокуратуре все материалы для дальнейшего делопроизводства.

"Прокуратура решила ходатайствовать об освобождении Сусляк, чтобы избежать ответственности", - считает адвокат.

По словам самой Юлии Сусляк ее дело было сфальсифицировано заинтересованными лицами и она намерена завтра провести пресс-конференцию, где расскажет о деталях дела.

"Мое дело полностью сфальсифицировано, и я знаю, кто это сделал. Я сотрудничала со следствием, меня уговаривали признать вину, пользуясь моим незнанием грузинского законодательства, говорили, что мне ничего не грозит. Теперь я понимаю, что меня пытались загнать в угол", - заявила Юлия Сусляк после того, как покинула СИЗО.

Напомним, Юлия Сусляк была задержана 25 апреля в одной из больниц Кутаиси. По информации МВД, она вместе с 10 детьми прибыла из России в начале апреля и намеревалась перейти на территорию самопровозглашенной республики Абхазия, где их ожидал ее супруг Юрий Сусляк.

5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.

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