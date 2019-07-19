Подозреваемый в жестоком убийстве киевлянки житель Днепра задержан при попытке покинуть столицу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Полицейские задержали злоумышленника на территории Дарницкого железнодорожного вокзала при попытке выехать в город Днепр. Задержанным оказался 42-летний житель Днепропетровской области, который месяц назад познакомился с потерпевшей через интернет. По словам мужчины, в ночь на 17 июля, находясь в квартире потерпевшей, в ходе внезапно возникшего конфликта он нанес женщине множественные удары в различные части тела", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в одном из спальных районов столицы обнаружили труп 52-летней женщины со следами насильственной смерти.