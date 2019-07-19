Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.07.19 14:46

Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция

Служебная проверка действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта, когда был избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк, завершена, ее материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция

Об этом сообщил заместитель начальнику ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Окончательное решение примет Государственное бюро расследований, соответствующие материалы мы направили. Они примут решение: если есть состав преступления - они будут допрашивать и уведомлять о подозрении", - сказал Гузь на брифинге в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в избиении харьковского оператора Макарюка, - Нацполиция. ФОТО

Он также отметил, что оснований для дисциплинарных взысканий по итогам проверки нет.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100