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19.07.19 15:05

Суд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского. ФОТОрепортаж (обновлено)

Подольский районный суд Киева начал заседание по делу о государственной измене пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.

На заседании суд должен определиться с мерой пресечения для пропагандиста Вышинского.

Вышинский доставлен в зал суда.

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После представления позиций защиты и обвинения судьи удалились в совещательную комнату.

Прокуратура просит суд продлить ему  срок содержания под стражей на 60 дней.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

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