Разоблачена схема присвоения в интересах наемников РФ коммунального имущества в Киеве, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в Киеве.

В дальнейшем незаконно отчуждено недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки.

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По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.

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