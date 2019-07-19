Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина благодарна Европейскому парламенту за одобрение мощной резолюции с осуждением продолжающейся агрессии России против Украины и требованием к Кремлю освободить более 100 украинских политических заключенных, которые Россия незаконно удерживает на своей территории, а также в оккупированном Крыму и Донбассе", - заявляют в МИД.

Отдельно евродепутаты осудили агрессивные действия РФ против Украины в районе Керченского пролива и захват 24 украинских моряков, а также невыполнение Москвой приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая.

"Знаковым является то, что в своем решении новоизбранный Европарламент безоговорочно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил непризнание российской оккупации Крыма и любой правомочности законодательства и судопроизводства РФ на оккупированном полуострове, а также осудил масштабные преследования украинских граждан и подавление прав человека", - говорится в комментарии.

"Мы приветствуем решительную поддержку со стороны новоизбранных европейских депутатов санкционной политики ЕС против РФ и призыв к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и подавления прав человека, а также готовность к введению против России дополнительных экономических ограничительных мероприятий", - заявили в МИД.

Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из российского плена.

Напомним, вчера, 18 июля, Европейский парламент 18 июля принял резолюцию, где призвал освободить украинских политзаключенных. Депутаты выступили с осуждением грубого нарушения Россией прав человека и норм международного законодательства, а также с требованием немедленно освободить украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и в оккупированному Крыму.