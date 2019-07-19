Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины

Соответсвующие указы №530/2019 - №540/2019 опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности уволены:

Валерий Чалый с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству;

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Ярослав Коваль с должности Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко;

Тарас Кузьмич с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике;

Валерий Александрук с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне по совместительству;

Петр Литвин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения;

Алексей Шовкопляс с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству;

Борис Гуменюк с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр;

Валентин Шевалев с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Туркменистане;

Татьяна Ижевская с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ватикане и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Юрий Дюдин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Чили по совместительству;

Сергей Пасько с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.