Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.07.19 16:41

Представитель Украины передал в МИД РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал представителю ФСБ Российской Федерации ходатайство о личном обязательстве уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в отношении 24 украинских военнопленных моряков, которые удерживаются в московском СИЗО.

денисова

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова о моем личном обязательстве в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить находящихся в Российской Федерации 24-х военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омбудсмен Денисова предложила Кремлю освободить пленных украинских моряков под ее личное обязательство

Представитель Украины передал в МИД РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100