Все бюллетени до конца дня будут доставлены на участки для голосования, - Слипачук

Об этом заявила на брифинге в Киеве глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня почти уже 14 тысяч участковых избирательных комиссий, а это почти половина УИК, получили бюллетени, и это число изменяется постоянно в сторону увеличения... Бюллетени должны быть непосредственно доставлены на участки уже сегодня", - сказала Слипачук.

Она подчеркнула, что доставка и передача бюллетеней проводятся в соответствии с законом.

Внеочередные выборы народных депутатов состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля.

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