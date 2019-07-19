16 сентября суд в деле Вышинского начнет заслушивать свидетелей стороны обвинения, - адвокат Доманский

Об этом он сказал журналистам после заседания суда, передает Цензор.НЕТ.

"На следующем судебном заседании сторона обвинения обязана полностью обеспечить явку свидетелей. После их допроса это еще раз снивелирует еще один риск, который прописан в данном постановлении – о возможности влиять на свидетелей. Поэтому, я думаю, что 16 сентября мы вернемся к вопросу о замене меры пресечения в случае, если она не будет заменена апелляционным судом", - сказал адвокат.

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Он рассказал, что сторона защиты также имеет свидетелей.

Доманский отметил, что их около девяти.

"Это перечень лиц, которые были в свое время допрошены и фигурируют в обвинительном акте ... это и профессиональные журналисты, и лица, указанные в обвинительном акте", - сказал он.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.