Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета, - журналистка Бабинец

Об этом написала в Facebook журналистка-расследовательница Анна Бабинец, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, на днях следователи по делу об убийстве Павла Шеремета допросили бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Две недели назад Шокин рассказал "Стране.юа", что заказчиком убийства является украинский чиновник и дело Шеремета связана с делом Гонгадзе", - написала Бабинец.

"Надеюсь, бывший генпрокурор отвечает за свои слова и понимает, что играть с убийствами журналистов ради отбеливания собственного имиджа не стоит. Сейчас следователи проверяют сказанное Шокиным во время допроса", - добавила она.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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