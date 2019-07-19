Зеленский обсудил инвестиции в Украину с мексиканским бизнесменом Фойо. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Прежде всего для нас приоритет - это реальные инвестиции в Украину. Мы очень открыты. Мы готовы защищать любую чистую, настоящую инвестицию в Украине", - сказал президент.

Зеленский отметил, что, несмотря на плотный рабочий график, он всегда готов найти время на полезные для Украины проекты и садиться за стол переговоров для предметного разговора. "Если у нас совпадают желания и видение, если это "белый", честный бизнес - мы готовы", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что готов поддержать налаживание сотрудничества, если компания Фойо может способствовать обеспечению контрактам украинских государственных или частных предприятий, поскольку это - налоги и рабочие места.

Со своей стороны главный исполнительный директор Principal Standard Group поблагодарил за встречу и отметил, что для него большая честь быть сегодня здесь, поскольку его жена - украинка и он с семьей живет и в Мексике, и в Украине.

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Фойо также рассказал, что его специализация - это телефония и телекоммуникационные услуги, что актуально в контексте развития в Украине мобильной связи и подготовки к запуску 5G. Он подчеркнул, что для него является важным позиция Президента по построению конструктивного сотрудничества на принципах открытости.