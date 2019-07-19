На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Бастион", "Рубеж", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры был установлен местный предприниматель, который закупал у населения ягоды черники и грибы за неучтенные наличные средства.
В дальнейшем часть указанной продукции экспортировали по поддельным документам в страны Прибалтики, используя реквизиты фиктивного предприятия, а другую часть - реализовывали за наличные на внутреннем рынке без отражения данных операций в бухгалтерском и налоговом учете.
В результате таких действий участники схемы уклонялись от уплаты налога с доходов физических лиц, военного сбора и других обязательных платежей в крупных размерах.
По результатам проведенных мероприятий сотрудники налоговой милиции совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного экспорта 22 тонн ягод черники в страны Прибалтики.
Кроме того, во время санкционированных осмотров, проведенных в местах приобретения, складирования и накопления товаров, из незаконного оборота изъята партия лесных ресурсов вторичного значения стоимостью около 5 млн грн (95 тонн ягод, в т.ч. черники, малины, клубники и 2 тонны грибов), около 72 тыс. грн неучтенной наличности, грузовой автомобиль, банковские карты, компьютерная техника, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновая бухгалтерия.
В настоящее время принимаются меры для наложения ареста на изъятые ТМЦ.
Следствие продолжается.