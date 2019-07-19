Посольство США предупредило своих граждан о "риске насилия" в день выборов в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов, и в ходе подготовки к предыдущим выборам некоторые связанные с выборами протесты привели к насилию", - говорится в сообщении.

Посольство США рекомендует своим гражданам в Украине избегать демонстраций и толп людей, быть готовыми к усиленному присутствию полиции, возможным перекрытиям улиц, обыскам, придерживаться инструкций от местных правоохранительных органов и следить за обновлениями информации.

Напомним, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. 23 мая указ вступил в силу. А в пятницу, 24 мая, начался избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

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