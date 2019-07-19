Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог

По результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуры Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развития сети качественных дорог, формирования благоприятных условий для бизнеса", - сказано в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк рассказал о проекте реформы "Укравтодора", согласно которому эта структура будет лишена контролирующих функций. Вместо "Укравтодора" качество дорог должна будет мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом, сказал он.

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будет реформировать", - предложил Зеленский.

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Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Участники совещания отдельно обсудили меры по обеспечению безопасности движения на дорогах. В совещании также приняли участие представители "Укравтодора" и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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