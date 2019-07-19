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19.07.19 18:01

На Волыни двое инспекторов таможенного поста "Пища" организовали схему поборов с граждан, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятках главного и старшего государственных инспекторов таможенного поста "Пища" Волынской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Волыни двое инспекторов таможенного поста Пища организовали схему поборов с граждан, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили механизм вымогательства денег у граждан, пересекающих государственную границу. За различные суммы взяток таможенники обещали не создавать людям искусственных препятствий при законном ввозе на территорию Украины личных вещей из-за границы.

По предварительной информации, размер "дани", которой облагали украинцев таможенники зависел от вида и объема вещей, которые перевозили с собой граждане.

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Правоохранители задержали главного государственного инспектора вблизи рабочего места во время получения очередной взятки. Ранее сотрудники СБУ задокументировали еще два факта "поборов" сотрудниками таможни.

На Волыни двое инспекторов таможенного поста Пища организовали схему поборов с граждан, - СБУ 02

Сейчас решается вопрос о сообщение обоим фигурантам производства о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.

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