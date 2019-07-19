На Волыни двое инспекторов таможенного поста "Пища" организовали схему поборов с граждан, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили механизм вымогательства денег у граждан, пересекающих государственную границу. За различные суммы взяток таможенники обещали не создавать людям искусственных препятствий при законном ввозе на территорию Украины личных вещей из-за границы.

По предварительной информации, размер "дани", которой облагали украинцев таможенники зависел от вида и объема вещей, которые перевозили с собой граждане.

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Правоохранители задержали главного государственного инспектора вблизи рабочего места во время получения очередной взятки. Ранее сотрудники СБУ задокументировали еще два факта "поборов" сотрудниками таможни.

Сейчас решается вопрос о сообщение обоим фигурантам производства о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, вероятно причастных к незаконной деятельности.

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