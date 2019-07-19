Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.07.19 18:03

Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины

Посольство РФ в Лондоне опубликовало в соцсети карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

крым,порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства в Twitter.

Цитируя главу российского МИД Сергея Лаврова о "проведение странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве", посольство РФ в Великобритании также опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины 01

МИД Украины на своей странице в Twitter уже "поблагодарил" российское посольство за то, что они признали очевидное и заявили, что ожидают, что и другие ведомства Кремля, в частности МИД, последуют их примеру.Посольство РФ опубликовало карту, на которой Крым обозначен как территория Украины 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин, хватит крови", - активисты пикетировали посольство РФ в Варшаве с требованием освобождения украинских моряков. ВИДЕО+ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100