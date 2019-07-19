Фамилии Онищенко нет в бюллетене, вопрос с ним еще окончательно не решен, - глава ЦИК

Об этом журналистам заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10 часов утра, и после этого вопрос о регистрации-не регистрации будет прекращен", - сказала Слипачук на брифинге в Киеве в пятницу.

После брифинга глава ЦИК уточнила, что речь идет об иске Александра Онищенко, которому Центризбирком отказал в регистрации. Она отметила, что фамилии Онищенко нет в избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой ее внесения в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в том числе, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - сказала Слипачук журналистам.

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Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировал отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

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Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".