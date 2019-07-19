В случае Вышинского речь не идет об обмене, только об освобождении, - адвокат

Об этом заявил журналистам защитник Вышинского Андрей Доманский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Об обмене речь не идет, только об освобождении. С самим Кириллом о вероятном обмене не говорили", - сказал адвокат.

"Вопрос, который был озвучен Офисом Президента, касается возможности освобождения лиц, то есть прекращения их преследования со стороны власти, освобождения их из мест лишения свободы, где находятся наши граждане. И уже после как свободные граждане они могут передвигаться в соответствии со своим волеизъявлением... Именно это, на мой взгляд, имел в виду Офис Президента", - пояснил Доманский.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

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18 июля 2019 года пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Офис Президента предлагает одновременно освободить Кирилла Вышинского и Олега Сенцова.

19 июля готовность к такому шагу подтвердил сам глава государства. "Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский.

При этом возможность подобного обмена отвергла уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Она заявила, что Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

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