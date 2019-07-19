Сейчас еще больше людей поняли фейк о том, что "на войне кто-то зарабатывает". Война потому, что на нас напала Россия, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в своем видеообращении.

"В Украине сегодня не существует партии войны, как и никогда до этого не было. Потому что мир - главное, к чему стремятся все украинцы. На этом базовом инстинкте пытаются спекулировать реваншисты - "Оккупационная платформа", которую откровенно поддерживает Путин. Вместо мира они подсовывают украинцам капитуляцию. На днях был очередной круглый стол на эту тему. Автономия для марионеток Кремля и официальный региональный статус русского языка - это еще не самое опасное из того, что они задумали. Цель их - "вернуть" Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику, заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО", - убежден Петр Порошенко.

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"Для нас же дорога к членству в Евросоюзе и НАТО - единственный возможный путь к надежной безопасности и прочному миру. Ибо только тогда Россия оставит нас в покое. Потому за семьдесят лет существования Альянса никто не посмел напасть на одну страну - его члена. Вот почему отпор реваншистам и вступление в НАТО - главные стратегические цели "Европейской Солидарности" ", - отметил лидер партии.

"За три месяца после президентских выборов еще больше людей осознали лживость фейка о том, что война том, что на ней "кто зарабатывает". Война потому, что нас напала Россия. И ключи от мира - в Кремле.

Поэтому международное давление на Москву остается нашим главным инструментом. Поэтому делегация нашей партии недавно в Страсбурге строила проукраинское лобби в новом Европарламенте. Мы тем самым помогали и дипломатии, и новому президенту. Несмотря на внутренние дискуссии, вне страны мы должны выступать единым фронтом ... Отстаивать общий национальный интерес, который выше любого партийного эгоизма", - призвал Петр Порошенко.

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Порошенко считает позитивным тот факт, что новая украинская власть наконец признала безальтернативность Нормандского формата и Минского процесса.

"Но очень важно в погоне за быстрым результатом не поддаться соблазну пойти в фарватере искаженного понимания Минских договоренностей, которое постоянно навязывает Москва. Для восстановления мира Россия должна выполнить четкие условия. Устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня. Вывод всех российских войск и техники из Украины. Прекращение поставок боеприпасов, полное разоружение всех террористических незаконных вооруженных формирований. Снятие морской блокады Азовского моря и Керченского пролива, соблюдения свободы судоходства и освобождение моряков", - напомнил Петр Порошенко.

Следующие шаги - развертывание миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории и возвращения российско-украинской границы под контроль украинских пограничников. Только после выполнения всех безопасности пунктов возможны местные выборы, которые должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ, а также при условии восстановления украинской теле- и радиовещания, - убежден пятый президент Украины.

"Если Россия всего этого всего не выполняет - усиление санкционного режима. Именно за это высказался Европарламент в резолюции, которую мы лоббировали во время визита в Страсбург. Резолюция также требует освободить всех политзаключенных и заложников Кремля, содержащихся в России и на оккупированных ею территориях. В списке - фамилии конкретных ста тридцати человек. И особое внимание - нашим морякам. Требование - четкая: отпустить их немедленно, без каких-либо предварительных условий", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Первые решения Европарламента укрепляют нашу убежденность в том, что есть все шансы принудить Россию к урегулированию политико-дипломатическим путем. Это - при условии нашего единства внутри страны и координации усилий с нашими партнерами в Евросоюзе, США, Канаде и другими странами", - убежден Петр Порошенко.

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