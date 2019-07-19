С начала суток 19 июля враг три раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

рядом с Богдановкой - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб