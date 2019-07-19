Зеленский и представители деловых кругов Китая обсудили инвестпроекты на 10 млрд долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы тратим много усилий, чтобы в Украину пришли инвесторы. Мы готовы защищать инвестиции. Для этого, помимо нашего желания, необходимы новые парламент и правительство. Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд...", - подчеркнул Президент.

Глава государства предложил обсудить с представителями китайского бизнеса возможности инвестирования в развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и в разработку газовых месторождений в Украине.

"Один из вопросов - это строительство концессионной дороги вокруг Киева", - отметил Зеленский.

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Со своей стороны представители государственной китайской корпорации, которая специализируется на строительстве объектов военной инфраструктуры, рассказали о проектах, которые они могли бы воплотить в Украине за свой счет.

Представители частной китайской компании, владеющей одним из банков, который входит в топ-500 крупнейших банковских учреждений мира, предложили ряд проектов в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоэффективности, а также финансовых услуг.

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Участники встречи составили предварительный перечень проектов с инвестиционным потенциалом около 10 млрд долларов, которые Украина планирует реализовать совместно с китайскими компаниями частной и государственной форм собственности. Координатором этих проектов был определен Национальный инвестиционныц совет, который возглавляет Президент.