Главарь террористов Пушилин заявил, что не поддерживает так называемый мирный план Медведчука

Об этом сообщают подконтрольные террористам СМИ из ОРДЛО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Что касается различных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным. И в этом вопросе мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником (главарем террористов из группировки "ЛНР". - Ред.) в первую очередь опираемся только на Минские соглашения, на Комплекс мероприятий, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на Минской площадке. И никак иначе", - сообщил Пушилин.

Ранее кум Путина, лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что пособники оккупантов в ОРДЛО предварительно согласились на его "мирный план", предусматривающий предоставление оккупированным территориям автономии в составе Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль

17 июля Медведчук озвучил детал этого "плана" на встрече с отдельными депутатами Европарламента в Страсбурге. Позднее заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, проанализировав состав участников встречи, пришел к выводу, что на ней присутствовали пророссийские депутаты, являющиеся маргиналами в своих родных странах.

18 июля Медведчук встретился со своими кумом Путиным и рассказал ему об успешной "презентации" "мирного плана" в Европарламенте.

Также на Цензор.НЕТ: "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков